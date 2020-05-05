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رياضة

فايز عريبي: من يريد عودة الدوري فليتحمل مسئولية سلامة الجميع.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:35 م
فايز عريبي
فايز عريبي
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عمرو ابوبكر
كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن رأيه في عودة النشاط الرياضي، وموقفه من اللجنة الخماسية القائمة بعمل مجلس ادارة اتحاد الكرة.

وقال عريبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن اللجنة الخماسية متكاسلة في حل الأزمة وعدم اجتماعهم برؤساء الأندية خطوة كانت ضرورية وتأخرت.

وأضاف عريبي أن رؤساء الأندية يجب أن يدلوا برأيهم للجنة الخماسية، ولن يستطيع أن تتخذ اتحاد الكرة قرار دون الرجوع لرأي رؤساء الآندية.

وصرح رئيس نادي طنطا، بأن خبراته في العمل الرياضي على مدار السنوات السابقة، تقول إنه من الصعب عودة الدوري.

وانفعل عريبي: لن نستطيع أن نعود بالدوري والوباء يزداد انتشاراََ واذا حدث ذلك ستكون رسالة سلبية للجمهور تدل على انتهاء انتشار الوباء وهذا سيزيد من الأعداد المصابة.

وشدد عريبي: من يريد استكمال الدوري فليقر ويتعهد بحمل المسؤولية كاملة. 
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