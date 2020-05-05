مركز البابا شنودة الثالث للغات ينظم كورسات أون لاين

أعلن مركز البابا شنودة للغات التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، تنظيم الدورة الـ 92 بنظام الكورسات "أون لاين"؛ بسبب انتشار فيروس كورونا وحرصًا على الدارسين من الاختلاط ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.





ومن المقرر أن تكون الكورسات في جميع اللغات التى يقدمها المركز وهى الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، القبطية، اليونانية القديمة، العبرية.





كما يقدم المركز الذى تشرف عليه الدكتورة وداد عباس أستاذ علم اللاهوت بالاكليريكية والمعاهد القبطية، مجموعة أخرى من الكورسات المتخصصة في المحادثة باللغة الانجليزية، والترجمة باللغة باللغة الانجليزية، والإعداد لامتحان IELTS و TOEFL k ، وأنه للراغبين في الاستفسار او التسجيل الاتصال على أرقام 01226341953 او 01275410329 ، او بمقر المركز 222 شارع رمسيس ببطريركية الأقباط الأرثوذكس مبنى المسرح الدور الثاني أيام الاثنين والأربعاء والخميس من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.





كذلك أعلن مركز البابا شنوده للغات عن قبول التبرعات لدعم رسالته غير الربحية فقط بإيصالات رسمية مختومة ومؤرخة من مقر المركز او على حساب رقم 10100100181215 بنك مصر.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار استشهاد القديس الجليل بقطر بن رومانوس وزير الملك دقلديانوس، حيث ربته أمه مرتا علي المبادئ المسيحية وارتقي في رتب المملكة حتى أصبح الثالث في مرتبتها، وكان له وقتئذ عشرون سنة وكان كثير الصوم والصلاة وافتقاد المحبوسين وإعانة الضعفاء والمساكين.





ولما قطعوا رأس القديسة ثاؤذورا أم القديسين قزمان ودميان لم يجسر أحد أن يدفنها خوفا من الملك . فتقدم هذا القديس وأخذ الجسد وكفنه ثم دفنها غير مبال بأمر الملك ، واستشهد القديس بقطع رأسه بالسيف ونال إكليل الشهادة بعد رفضه عبادة الأوثان.