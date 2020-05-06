مجلس الوزراء يكشف خطة الدولة لإعادة العالقيين في الخارج.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء, إن الدولة تعمل علي إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه تم اليوم وضع الجدول النهائي لعودة أبنائنا واشقائنا العالقين في دولة الكويت الشقيقة والذي يقدر عددهم بنحو 5300 مصري.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء, أنه تبدأ رحلات عودة المصريين العالقين في دولة الكويت من صباح باكر, مشيرا إلي أنه بالفعل كان هناك رحلتان قادمتان من الكويت اليوم.

وأوضح المستشار نادر سعد, أن بداية من غد يبدأ الجسر الجوي المصري الي الكويت لكي يتم إجلاء المصريين العالقين وعودتهم إلي مصر مرة أخري.

وأشار إلي أن الأولوية في عودة العالقين المصريين من الخارج تكون للحالات الانسانية والزائرين والأولوية الأخرى لمن انتهت فترة العمل الخاصة بهم.