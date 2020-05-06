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منوعات

رضوى الشربيني تسخر من مسلسلات رمضان .. شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:50 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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اسماء الحسينى

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رضوى بالشعرى الكيرلي وعلقت على الصورة :" ده جالى انا وشعرى بعد الفرجة على مسلسلات رمضان ".


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو العيون، ووضعت  أحمر للشفاه باللون البيج  الذى يبرز جمال أنوثتها.


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:  "ماشاء الله قمر - - ايه العسل ده ".


يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.


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