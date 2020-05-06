AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بيومي: من حق الأهلي التتويج بالدوري حال إلغاء المسابقة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:47 ص
خالد بيومي
خالد بيومي
Advertisements
محمد رشاد
تحدّث الناقد الرياضي خالد بيومي عن صراع الأندية واتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري من عدمه، موضحًا أن هذا يدل على عدم وجود نظام ولوائح.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت آراءً متباينة بين مسؤولي الأندية واتحاد الكرة حول استئناف النشاط الرياضي باستكمال البطولة المحلية أو إلغاء الموسم.

وقال بيومي في فيديو عبر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي" الرياضية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يحدث يدل على عدم وجود لوائح أو امتلاك أحد القدرة على قيادة الكرة المصرية بشكل علمي وصحيح".

وأضاف: "كل العالم يعمل من خلال رابطة الأندية المحترفة ويكون لديهم اللوائح والقوانين التي تمتثل لها كل الأندية، إنما في مصر هناك عراك كبير جدًا، اتحاد الكرة منتظر قرار الدولة وكلنا ننتظر الدولة وصحة الإنسان قبل كل شىء".

وواصل: "في النهاية هناك قواعد اللجنة الخماسية لم تتبعها، الأهلي من حقه أن يكون بطلًا للدوري، والزمالك يسعى لإلغاء البطولة، بعض الأندية التي تخشى الهبوط، هذا يدل على أننا بصدد معركة كبيرة جدًا ما بين اللجنة الخماسية وباقي الأندية المصرية، والكل يتوارى في قرار الدولة ووزارة الصحة بعودة الدوري أو غيره".

وأوضح: "الحرب القادمة على اللجنة الخماسية هي كأس مصر، حال عدم إتمام تلك المسابقة سيكون اتحاد الكرة في وضع حرج، وكل ما أنجزه سينسى وسيصبح التأثير سلبيًا وستنتهي القصة تمامًا".

واستكمل بيومي تصريحاته متحدثًا عن انتخابات اتحاد الكرة: "في الفترة الأخيرة تابعت كل البرامج التلفزيونية المصرية ورأيت أن الحرس القديم كله سيعود للانتخابات، مصر تدار في كرة القدم بنظام الملاحق، الذي يأتي بملحق ممكن يعود مرة أخرى وهذا أمر غير متواجد في كرة القدم المصرية".

واستطرد: "مصر في كل شىء تتغير والعالم كله يشهد على هذا الكلام إلا في كرة القدم، لأن مجموعة من الحرس القديم متواجدين حتى الآن على الساحة، الأهم من ذلك أن كل البرامج الرياضية التي ظهر عليها الحرس القديم الذي سيدخل الانتخابات يسعى إلى كيفية الدفاع عن نفسه، ولم يضع أحد برنامج أو أسس سيتعامل عليها للكرة المصرية".

وواصل: "مصر تحتاج إلى فكر ودم جديد وبعض العناصر الشابة القوية مع بعض من أصحاب الخبرة، ولكن من تولوا الإدارة أتمنى من الدولة أن تاخذ قرارا بعدم تواجدهم مرة ثانية على الساحة الانتخابية".

وأردف: "لدينا فزاعة اسمها المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأخرى اسمها الجمعية العمومية، أعتقد أن إقالة الاتحاد السابق كانت دليلا على الفشل، وعودتهم مرة ثانية لقيادة الكرة المصرية ليس لها معنى أو أي سبب إلا أنهم متحكمون في الجمعية العمومية القادمة أو السابقة".

وأتم: "أتمنى أن يكون هناك دور للوزارة من خلال أشرف صبحي لإعادة تنظيم وهيكلة الرياضة المصرية بالكامل، وهذه فرصة كبيرة في ظل التوقف الحالي أن يكون لوزير الشباب والرياضة دورًا كبير جدًا في إعادة صيغة المنظومة الرياضية بداية من اللجنة الأولمبية والاتحادات ومرورًا بالأندية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. اللجنة المؤقتة تناقش تعديلات لائحة النظام الأساسي قبل عمومية اتحاد الكرة

موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. تفاصيل

اللجنة الخماسية تتأهب لإرسال بنود لائحة النظام الأساسي بعد تعديلها إلى الأندية

العمومية تتمسك ببند الاستقالة لإزاحة الحرس القديم من انتخابات اتحاد الكرة

دعم الأندية ومباراة افتراضية لمنتخب مصر.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الجنايني

اللائحة ولا القانون.. الجبلاية بين نارين قبل انتخابات مجلس الإدارة القادمة

ترشيحاتنا

أمران ليس لهما حدود في الأجر والثواب

أول رد فعل من فيفي عبده بعد مقلب رامز مجنون رسمي

وداعًا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.. قصة حياة معمر القلوب بالذكر الحكيم

ندعم مصر في حربها.. السعودية تجدد إدانتها لحادث سيناء الإرهابي

خايف أعمل لك لايك.. تعليق نجم مسرح مصر على صورة أحمد العوضي.. والأخير: هفجرك وربنا

رسائل مؤثرة من متابعي شريف مدكور بعد نشر صورته من داخل المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض المناطق الحساسة للعروسة.. 3 طرق سريعة المفعول

اختلفت اللغة وعادات الشهر الكريم واحدة.. يوميات كينيا في نهار رمضان

صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟