استفتاء جماهيري يختار النصر بطلا لـ الدوري السعودي

مصير الموسم الحالي مجهولًا في أغلب دول العالم، في ظل فترة توقف النشاط الكروي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تهدد بإلغاء العديد من المسابقات.









وفضل 65% من 334.777 صوتا، تتويج بطل الشتاء وهو (النصر) ، كحل أنسب لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما اختار 24% تتويج متصدر جدول الترتيب قبل توقف المسابقة في مارس الماضي وهو (الهلال)، فيما جاء إلغاء الدوري بنسبة 7%، واستكمال الموسم لاحقا بنسبة 4%.





ويتصدر الهلال قمة ترتيب الدوري السعودي قبل إيقافه برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، فيما كان أنهى النصر الدور الأول من المسابقة في المركز الأول بـ33 نقطة.







وعلقت مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان في 14 مارس الماضي، قبل 8 جولات على نهايتها، في وقت وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم الـ15 من أغسطس المقبل موعدًا محتملًا لاستئناف الدوري.







ومنذ عام 2014، تنحصر البطولة بين ثنائي الرياض، الهلال والنصر، بثلاثة ألقاب لكل منهما، باستثناء دوري 2016 الذي توج به الأهلي، ولا يزال أمام الكأس موسم آخر في العاصمة بين الفريقين ذاتهما.



أطلقت صحيفة الرياضية السعودية، استفتاء، لاختيار الحل الأنسب لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، بعدما بات