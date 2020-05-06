5 أمور امتنع عنها ليكتمل صومك.. علي جمعة يوضح

كثير من الناس يعتقد أن الصيام هو مجرد أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب والجماع فقط، إلا أن الصيام أكثر من ذلك، فهناك أيضًا صيام الجوارح مثل صوم اللسان والعين والأذن حتى يكون الصيام كاملًا ولا يفسده شئ.





وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان إذا صام فهو بذلك لا يمتنع عن شهوتى البطن والفرج فقط ولكنه يمتنع عن الكلام عن الناس وعن النظر الى ما حرم الله.





وإستشهد "جمعة"، بحديث جابر بن عبدالله وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال جابر رضي الله عنه: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الناس وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء".

درجات الصوم ثلاث.. تعرف عليهم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن للصوم ثلاث درجات وهما صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.







وأوضحت دار الإفتاء، أن صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».



