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أخبار العالم

لليوم الرابع على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:30 ص
روسيا تسجل أكثر من
روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة كورونا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة العشرة آلاف حالة اليوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي تسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 10102 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 165929 حالة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 82 من أقاليم روسيا، ويعود معظمها (5858 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال تتصدر قائمة أكبر بؤر الوباء في البلاد بـ85973 إصابة و866 وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات عن تسجيل 86 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (95 وفاة)، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في روسيا 1537 حالة وفاة.

وتماثل 1462 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 21327 شخصا.

وأجريت في روسيا حتى الآن 4.6 مليون عملية فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا قفزة قياسية حادة الأحد الماضي بتسجيل السلطات الصحية 10633 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

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