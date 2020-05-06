AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شعراوي: توزيع عوائد قانون التصالح فى مخالفات البناء على المشروعات التنموية بالمحافظات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:44 م
برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين التنمية المحلية والاسكان
Advertisements
ايمان البكش
 شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالدقى ووقع البروتوكولين عن وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط ، وعن وزارة الإسكان كل من الأستاذة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بأن البرتوكول الأول خاص بآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات.

وأضاف شعراوى أن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للاقتصاد المصري.

وقال شعراوى أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من القانون بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % - 60 % / 60 % - 40 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.


ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار ، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مضيفًا أنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعى لتلبية احتياجات أبناء المحافظات .

وأكد الجزار، على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية رائدة بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دور جديد للمهندسين فى تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

بروتوكولا تعاون بين التنمية المحلية والإسكان لتنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي بـ 3 محافظات

مبادرة حياة كريمة لخدمة 225 ألف مواطن.. بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والإسكان لتنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي بالوادي الجديد والبحيرة وأسيوط.. الحكومة تسير بخطى سريعة للانتهاء من المشروعات

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يبحثان توزيع عوائد التصالح في مخالفات البناء

الإسكان: خطة لتنفيذ مشروعات قومية بكل محافظة

عوائد التصالح في مخالفات البناء أين تذهب..الإسكان والتنمية المحلية تبحثان استغلالها في مشروعات تنموية بالمحافظات..وتتفقان على إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين..واعتماد الأسس المُقترحة من مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

خسائر بالملايين .. شاهد.. حريق يلتهم 10 طوابق بميت نما بالقليوبية

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

شاهد.. التزام المواطنين فى عربات المترو بالإجراءات الوقائية

رغم التحذيرات.. تكدس فى شارع الترعة البولاقية أمام محلات الملابس.. صور

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

هل وصول قطرة العين إلى الحلق تُفسد الصوم.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

لـ الحامل ومرضى القلب والأطفال.. متى يجب تناول المكملات الغذائية؟