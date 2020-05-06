خوف وقلق.. ماذا يحدث في طما بعد وفاة مصاب بفيروس كورونا؟

تفاصيل وفاة مصاب بفيروس كورونا في طما



أكد أهالي المنطقة ان صاحب الحالة يدعى "يونان" 77 سنة يعانى العديد من الأمراض، ولان أسيوط أقرب اليه من حميات سوهاج كان يتردد بصفة مستمرة على مستشفياتها للكشف وتم حجزه لمدة أسبوعين.





ونتيجة مشاكل صحية كان يعانى منها توفى بمستشفى حميات أسيوط وفى ظل معاناته من التهاب رئوي طلبت إدارة المستشفى اجراء تحليل فيروس كوورنا وجاءت نتيجة التحلية إيجابية، الامر الذى احدث حالة من القلق والخوف بين سكان المنطقة.





الطب الوقائي في طما بعد وفاة مصاب بفيروس كورونا

انتشار كبير لفريق الطب الوقائي والوحدة المحلية بالمدينة بعد ان وصل بلاغا الوفاة حيث انتقل فريق الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بطما بسوهاج، بالتنسيق مجلس المدينة وتم تنفيذ حملة لتعقيم وتطهير الشوارع عقب وفاة مصاب بكورونا.





وتم ابلاغ الادارة الصحية بطما امس، بوفاة احد المرضى الإيجابيين لمرض كورونا المستجد بمستشفى الحميات بأسيوط وبناء علي ذلك انتقل فريق العمل بالإدارة المكون من مدير الإدارة الدكتور أشرف قلته وهيب، والمدير الوقائي الدكتور حازم سرحان محمد، ومراقب اول الترصد بحصر المخالطين للحالة الإيجابية.





حجر صحي في طما

وتم فرض حجرا صحيا لهم داخل المنزل وتم عمل كشوف بالأسماء وأرقام الهواتف وتتم المتابعة لهم بصفة دورية على مدار الساعة وتم عمل شرح إجراءات العزل المنزلي للجميع والتنبيه بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوحدة المحلية والاجهزة الامنية فى هذا الشأن.





تعقيم عقار طما بعد وفاة مصاب بكورونا

وسيتم التواصل مع المخالطين بشكل دوري على مدار 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية و فى حالة ظهور اى اعراض على اى منهم سيتم توجيهه لتلقى الخدمة الطبية الملائمة.





وتم بمعرفة فرق الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بطما تطهير العقار بالكامل الذى تقطن به الحالة وتطهير شقق المنزل والمدخل و م مباشرة دفن الجثمان دفنا صحيا مع الالتزام بعدم تواجد المشيعين وتم بعد تطهير الطريق المؤدى الى المدافن والاماكن المحيطة به.