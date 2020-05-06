البابا تواضروس: الأقباط المهاجرون جذورهم في مصر والكنيسة متواجدة في 100 دولة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة حاضرة عبر الزمن من خلال الامتداد المستقبلي وأن الكنيسة ظلت في مصر وحول وادى النيل وعاشت في حوض نهر النيل وامتدت الأديرة في الأماكن الصحراوية.





وأضاف البابا تواضروس - في كلمة بثها القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - أنه منذ نحو 60 عاما أو أكثر قليلا بدأ بعض الأقباط يهاجرون خارج مصر والكنيسة في هذا الامتداد الجديد بدأت تمتد إلى الخارج، فأصبحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منتشرة في نحو 100 دولة حول العالم.





وتابع قائلا، إن بعض الدول يوجد بها عدد كبير من الأقباط والبعض الآخر قليل للغاية ولكن الأمر الجميل أن القبطى هاجر وعاش ولكن مازالت جذوره في أرض مصر لذلك الكنيسة هاجرت معه وعاشت بجواره، مشيرا إلى أنه في الكنائس القبطية خارج مصر ستجد المصريين يتجمعون فيها وبينهم ارتباط قوى، وأصبحت الكنيسة ممتدة وعالمية ولها حضور وتواجد.





وأكد البابا تواضروس الثاني أنه أصبح هناك كنائس وأباء كهنة وأباء أساقفة وإيبراشيات في مختلف قارات العالم، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، لافتا إلى أن هذه الكنائس أصبحت ممتدة في كل أنحاء العالم.





ونوه البابا تواضروس إلى أن الكنيسة موجودة وممتدة في مختلف القارات والبلدان ولها مستقبلها وخططها وخدمتها التى تقدم للجميع في ضوء رسالتها الأساسية التى تهدف إلى خدمة الإنسان.