بحس إني حتة منها.. دكتورة تتمنى رؤية السيدة خديجة في الجنة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إنها تتمنى ان تدخل الجنة وترى السيدة خديجة رضي الله عنها، متمنية انها تحتضنها وتراها في الجنة.





وتابعت الدكتورة آمنة نصير، خلال برنامج "نور النبي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، معقبة: "بحس اني حتة من السيدة خديجة"، موضحة انها حين تشعر بالضيق تحب ان تقرأ عن السيدة خديجة وعن سيرتها.





وأضافت أنها تشعر أن روحها عزاء عن كل سيدة، لانها كانت أمرأة عظيمة وخير النساء، لانها استطاعت ان تجمع بين الام والصديقة وسيدة المنزل التي تحمل هم كل من حولها كل هذه معاني وصفات المرأة المصرية التي هي واحدة منهم وتتشرف بكونها مرأة مصرية تحمل تلك الصفات كأمرأة.