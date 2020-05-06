ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا في مارس وأبريل إلى 1.2 مليون شخص

أعلن وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف ، اليوم الأربعاء ، أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بلغ 1.243 مليون شخص، منهم 735 ألف شخص تم تسجيلهم شهري مارس وأبريل من العام الجاري.





وقال الوزير - خلال اجتماع عقد اليوم لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "لقد تم تسجيل مليون و243 ألف مواطن عاطل عن العمل في روسيا، بما في ذلك خلال الشهرين الماضيين تم تسجيل 735 ألف مواطن".





ومع تراجع الأنشطة الاقتصادية في العالم بسبب أزمة كورونا ارتفعت معدلات البطالة بما في ذلك في روسيا.





من جانبه ، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن النشاط الاقتصادي في نهاية أبريل الماضي في روسيا تراجع بنسبة 33% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا.





وأضاف أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت بوضع عدة مؤشرات، منها استهلاك الكهرباء، لحساب النشاط الاقتصادي اليومي في البلاد.





وخصصت الحكومة الروسية حزمتين من الإجراءات لدعم الشركات والمواطنين في روسيا المتضررين من أزمة كورونا ، كما أطلقت حزمتين من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وفي إطارهما تم صرف نحو 18 مليار روبل للمواطنين، الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما ، وتخصيص 45 مليار روبل للكادر الطبي الذي يتعامل مع مرضى كورونا (خط المواجهة الأول).