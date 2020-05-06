انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المعار للإتفاق السعودي مع المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
ويرغب الزمالك فى دعم صفوفه بمهاجم متميز يجيد للعب فى أجواء الدوري المصري وفقا لطلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض الذى يحتاج لمهاجم قوى بجوار البلدوزر الشاب مصطفى محمد .
وعلم صدى البلد من مصادر قريبة من المغربى وليد أزارو أن الفرنسى باتريس كارتيرون طلب التعاقد معه ولكن إدارة الزمالك ترغب فى حسم اللاعب لتعاقده مع النادي الأهلى أولا خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء .
ويراهن وليد أزارو على عدم رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى الإعتماد عليه فى الموسم المقبل بعدما كان سببا فى رحيله عن القلعة الحمراء يناير الماضى معارا للأتفاق السعودي .
وتعاقد الأهلى مع السنغالى أليو بادجى ليدعم هجوم الفريق مع مروان محسن وجونيور آجاى الأمر الذى يصعب من فرص بقاء أزارو الفائز بلقب هداف الدوري المصري قبل موسمين .