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توك شو

الفنانة مايا دياب ضيفة برنامج "اغلب السقا" في حلقة اليوم.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:47 م
الفنانة مايا دياب
الفنانة مايا دياب
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اسراء صبري
حلت الممثلة "مايا دياب" ضيفًه على النجم أحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"، في حلقة اليوم والتي تُعرض على قناة "ام بي سي مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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