AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معروفة بجرأتها.. اللبنانية مايا دياب المنافس الجديد لأحمد السقا الليلة.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:59 م
مايا دياب في اغلب
مايا دياب في اغلب السقا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
حلت المطربة اللبنانية مايا دياب ضيفة لبرنامج «اغلب السقا» لتكون منافس جديد الليلة أمام الفنان أحمد السقا، الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، وقالت رازان مغربي في تقديمها للفنانة انها لا تشبه أحد ولا أحد يشبهها وهي معروفة بجراتها ومحبة الكثيرين بفنها.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.

ويعتمد البرنامج  على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.

يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم ضيفة ثاني حلقات "إغلب السقا".. الليلة

غادة عبد الرازق ضيفة "إغلب السقا".. اليوم

ست بـ 100 راجل.. رزان مغربي توجه رسالة لـ غادة عبد الرازق.. شاهد

"إغلب السقا" الليلة فى مواجهة عمرو سعد على MBC مصر

فنان جديد يتحدى أحمد السقا فى برنامجه.. تفاصيل

حمادة هلال ضيف برنامج "اغلب السقا" ويروج للحلقة بهذه الطريقة.. شاهد

ترشيحاتنا

النادي الأهلي يكشف موقف أحمد توفيق وموليكا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

حظر التجوال والثانوية العامة.. الحكومة تعلن إجراءات جديدة لـ مواجهة كورونا.. غدا

رعب وذعر في الاستوديو.. لحظة سقوط أحمد السقا من «المرجيحة» | شاهد

حارس منزل الشيخ الطبلاوي يروي تفاصيل أخر ساعات في حياة نقيب القراء.. شاهد

عبدالله بالخير يصرخ على الهواء فى رامز مجنون رسمى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة