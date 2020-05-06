معروفة بجرأتها.. اللبنانية مايا دياب المنافس الجديد لأحمد السقا الليلة.. فيديو

حلت المطربة اللبنانية مايا دياب ضيفة لبرنامج «اغلب السقا» لتكون منافس جديد الليلة أمام الفنان أحمد السقا، الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، وقالت رازان مغربي في تقديمها للفنانة انها لا تشبه أحد ولا أحد يشبهها وهي معروفة بجراتها ومحبة الكثيرين بفنها.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.





ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.





يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.