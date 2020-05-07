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مرأة

بالتايجر والشراشيب.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 07/مايو/2020 - 12:23 ص
يسرا
يسرا
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة القديرة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت يسرا فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستاناً متوسط الطول وذا أكمام غير تقليدية، واتسم التصميم بنقشة التايجر كما تميز بالشراشيب السوداء المنسدل.

وانتعلت يسرا حذاء ذا كعب متوسط باللون الأصفر، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات ذات اللون الذهبى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون إطلالتها.

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