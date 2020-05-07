AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 6 أسلحة وطلقات نارية ودولارات مزورة بقنا

الخميس 07/مايو/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما ٦ أسلحة وطلقات نارية، ودولارات مزورة بقنا.

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط مسجلي خطر سرقات واتجار فى الأسلحة النارية، بحوزتهما 6 قطع أسلحة نارية متنوعة، ودراجات نارية مبلغ بسرقتها ودولارات مزورة.


وكان العميد أمين سند، رئيس المباحث تلقى معلومات تفيد تواجد "شعبان.ا" و"جعفر.ش" مسجلان خطر بأحد المنازل المجاورة للزراعات بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.


وبإشراف وتوجيهات من اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تم تشكيل قوة أمنية قادها العميدين عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا وسعيد عابد رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، لمداهمة المنزل المذكور.


وأثناء المداهمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ٦ قطع أسلحة نارية متنوعة و١٨٠ طلق نارى و٢ دراجه نارية مبلغ بسرقتها و٤٠٠ دولار مزور.


أقر المتهمان، خلال التحقيقات بحوزتهما المسروقات المضبوطة والاتجار في الأسلحة النارية،  فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

وسط تواجد أمنى مكثف.. إزالة ٤ طوابق مخالفة في عقار سكنى بنجع حمادي
http://www.elbalad.news/4310617

محافظ قنا يتابع ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية فى الأسواق.. صور
http://www.elbalad.news/4310591

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزتهم أسلحة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

ترشيحاتنا

مذيع إماراتي: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث عن قومية أخرى.. فيديو

أنا ترندي حلال.. عبير صبري: مفيش مقارنة بيني ورانيا يوسف

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

إنتى مع الملائكة الآن.. تعليق مؤثر من كنزي عمرو دياب بعد رحيل جدتها

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

عواقبه كارثية.. رئيس الصحة العالمية يحذر دول العالم من الاستعجال في رفع الإغلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رجل يخفي خاتم الزفاف في كيس براز الكلب ليطلب يد حبيبته