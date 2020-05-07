ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 6 أسلحة وطلقات نارية ودولارات مزورة بقنا

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما ٦ أسلحة وطلقات نارية، ودولارات مزورة بقنا.





تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط مسجلي خطر سرقات واتجار فى الأسلحة النارية، بحوزتهما 6 قطع أسلحة نارية متنوعة، ودراجات نارية مبلغ بسرقتها ودولارات مزورة.





وكان العميد أمين سند، رئيس المباحث تلقى معلومات تفيد تواجد "شعبان.ا" و"جعفر.ش" مسجلان خطر بأحد المنازل المجاورة للزراعات بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.





وبإشراف وتوجيهات من اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تم تشكيل قوة أمنية قادها العميدين عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا وسعيد عابد رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، لمداهمة المنزل المذكور.





وأثناء المداهمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ٦ قطع أسلحة نارية متنوعة و١٨٠ طلق نارى و٢ دراجه نارية مبلغ بسرقتها و٤٠٠ دولار مزور.



أقر المتهمان، خلال التحقيقات بحوزتهما المسروقات المضبوطة والاتجار في الأسلحة النارية، فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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