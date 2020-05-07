وزير الشباب والرياضة يشيد بتصدر ستاد القاهرة استفتاء ماركا الإسبانية لأفضل ملعب في العالم

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باختيار استاد القاهرة للمشاركة في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، لاختيار أفضل ملعب على مستوى العالم.
وتصدر ستاد القاهرة الدولي الاستفتاء الذي أقامته جريدة ماركا الأسبانية للتصويت على أفضل ستاد في العالم بعد تصويت اكثر من ١١٢٧٠٠ لصالحه مقابل ٣٨٦٠٠ صوت لملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" و٢٣٥٠٠ صوت لملعب برشلونة "كامب نو".
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي والذي شمل ارضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.