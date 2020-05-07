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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشيد بتصدر ستاد القاهرة استفتاء ماركا الإسبانية لأفضل ملعب في العالم

الخميس 07/مايو/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باختيار استاد القاهرة للمشاركة في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، لاختيار أفضل ملعب على مستوى العالم.

وتصدر ستاد القاهرة الدولي الاستفتاء الذي أقامته جريدة ماركا الأسبانية للتصويت على أفضل ستاد في العالم بعد تصويت اكثر من ١١٢٧٠٠ لصالحه مقابل ٣٨٦٠٠ صوت لملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" و٢٣٥٠٠ صوت لملعب برشلونة "كامب نو".
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي والذي شمل ارضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.

وكانت صحيفة "ماركا" الاسبانية قد أعلنت فوز النادي الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم، والتى أطلقته الصحيفة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأندية من معظم قارات العالم.

وقالت الصحيفة الاسبانية أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة شرسة للغاية بين العشر مراكز الأولى، على مدار الايام الماضية، قبل أن تنجح جماهير الأهلي في مساندة فريقها للظفر باللقب.

وأضافت أن الأهلي جاء في المركز الأول، متفوقا على الرجاء البيضاوي المغربي بعد منافسة شرسة، بينما احتل فلومينينسي البرازيلي المركز الثالث.

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