وزير الشباب والرياضة يشيد بتصدر ستاد القاهرة استفتاء ماركا الإسبانية لأفضل ملعب في العالم

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي والذي شمل ارضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.

وكانت صحيفة "ماركا" الاسبانية قد أعلنت فوز النادي الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم، والتى أطلقته الصحيفة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأندية من معظم قارات العالم.





وقالت الصحيفة الاسبانية أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة شرسة للغاية بين العشر مراكز الأولى، على مدار الايام الماضية، قبل أن تنجح جماهير الأهلي في مساندة فريقها للظفر باللقب.





وأضافت أن الأهلي جاء في المركز الأول، متفوقا على الرجاء البيضاوي المغربي بعد منافسة شرسة، بينما احتل فلومينينسي البرازيلي المركز الثالث.