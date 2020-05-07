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توك شو

«الكبير أوي».. ما المسلسل الرمضاني والأكلات المفضلة للشهيد أحمد منسي؟

الخميس 07/مايو/2020 - 06:41 ص
البطل أحمد منسي
البطل أحمد منسي
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عادل نصار

روت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، تفاصيل وذكرياته معها في شهر رمضان، موضحة أنه كان يبدأ إفطاره بالشوربة، وكان عاشقًا لـ"النواشف" وبلح الشام، كما كان محبًا للأطفال ويتفاعل دائمًا معهم.

 

وأضافت أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، أثناء حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشهيد كان يحرص دائما على الإفطار مع والديه، وكان مرحًا ويحب الضحك كثيرًا واللعب مع الأولاد.

 

وتابعت "كان بيحب يتفرج على مسلسل الكبير أوي، ويحب الجلوس مع أصدقائه كثيرًا على القهوة".

 

 

وأشارت إلى أنها تلقت خبر استشهاد منسى بحزن شديد وصدمة كبيرة، مضيفة "كنت انتظر خبر استشهاده منذ 3 سنوات.. كنت عارفه ما يحدث في سيناء، وكان يتحدث عن الشهادة كثيرًا، ويقول أنا قاعد منتظرها".


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