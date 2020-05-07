هاني زادة: مستند النقاز مخالف للبنود ونسعى للحصول على أكبر تعويض في أزمة كهربا ..فيديو

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المستند الذي استند إليه حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، أثناء مقاضاة النادي يخالف بنود عقده مع القلعة البيضاء.





وأضاف هاني زادة، في لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن موقف الزمالك جيد للغاية أمام المحكمة الرياضية عقب الاستعانة بخبير قانوني أجنبي جديد.





من جهة أخرى، أكد هاني زادة، أن عقد محمود عبد المنعم كهربا، مع نادي الزمالك موثق باتحاد الكرة.





وأكد هاني زادة، "عقد محمود كهربا مع الزمالك الموثق في اتحاد الكرة سليم".





وأوضح هاني زادة، أن نادي الزمالك يسعى إلى الحصول على أكبر تعويض مالي في أزمة كهربا.