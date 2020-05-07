أتمنى محو 7 سنوات من تاريخ الزمالك.. هاني زادة: 10 ملايين يورو لرحيل مصطفي محمد.. فيديو

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سعر مصطفي محمد لاعب الفريق للرحيل إلي أى فريق لايقل عن 10 ملايين يورو في الوقت الحالي.





وأضاف هاني زادة خلال لقائه بفضائية " اون تايم سبورتس"، أن نادي الزمالك استطاع تدشين منظومة إعلامية تقارب النادي الأهلي.

وأوضح أن نادي الزمالك يتعرض للظلم التحكيمي أمام الجميع دون مراعاة مصلحة الفريق".





وتابع: "أتمني محو الفترة من 2006 لـ2013 من تاريخ النادى الأبيض "،مضيفا أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استطاع تحقيق طفرة كبيرة داخل النادي.





وأكد هاني زادة ان نادي الزمالك يمتلك لاعبين على أعلي مستوي في الوقت الحالي.