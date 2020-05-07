مدرب وادي دجلة: سعيت لضم محمد محمود لـ الزمالك.. فيديو

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والمدير العام لوادي دجلة، أنه سعى لضم محمد محمود نجم الأهلي الحالي وقت مشاركته في وادي دجلة لـ الزمالك.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" أنه سعى لضم محمد محمود للزمالك خاصة وأنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة ولكن الأهلي حسم الصفقة لصالحه عن طريق وكيل أعمال اللاعب.
وتابع أن اللاعب يعاني من سوء حظ كبير منذ انضمامه لـ الأهلي عقب إصابته بالرباط الصليبي مرتين.
أما عن الدوري فأكد أنه من الصعب عودة الدوري حاليا في ظل أزمة كورونا، مشددا أنه في حال عاد الدوري وأصيب أي شخص فإن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عليه تحمل المسؤولية كاملة.