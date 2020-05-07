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اقتصاد

الليرة والسندات التركية تواصلان الهبوط لمستويات متدنية

الخميس 07/مايو/2020 - 03:06 ص
الليرة والسندات التركية
الليرة والسندات التركية
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وكالات
هبطت الليرة التركية 1.7% إلى 7.18 مقابل الدولار الأميركي، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 7.24 ليرة لكل دولار، كما هبطت سندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، موسعة أعمق انخفاضات لها في أكثر من 3 أسابيع وتراجع بعضها بما يصل إلى 1.8 سنت بحلول نهاية مؤتمر هاتفي لوزير المالية التركي حاول خلاله طمأنة المستثمرين، ولكن دون جدوى.

وبقيت الليرة خلال الشهر الحالي، عند أضعف مستوى لها منذ أغسطس 2018، مع التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا، وفي تداولات سابقة الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل الجائحة، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.

وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020. انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام، ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.

وأغلقت تركيا مراكز التسوق والمدارس والمطاعم والمقاهي للحد من زيادة حالات الإصابة وباء فيروس كورونا كوفيد-19. ومع ذلك لا تزال بعض أماكن العمل مفتوحة، وفرضت أوامر جزئية بالبقاء في المنزل، وأغلقت الحدود إلى حد كبير وبطّأت حركة التنقل الداخلية.

وارتبكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت مستوى قياسيًا منخفضًا هذا الشهر، حيث دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل من سنتين.

وقال حسين التاس، مسؤول في مجلس مراكز التسوق، في مقابلة، إن إعادة الفتح المرحلي المخطط لها من 11 مايو قد تستبعد في البداية دور السينما والملاعب والمطاعم، حيث سيكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، إلى أن توافق الحكومة.

وأضاف أن المدن الأكثر تضررا مثل إسطنبول، أسوأ منطقة من حيث تفشي الفيروس في تركيا، قد تبقى على الأرجح مغلقة لفترة أطول، موضحًا أن كل مراكز التسوق في أنحاء البلاد قد يُعاد فتحها بحلول يونيو.

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