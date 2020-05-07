خطف رئيس فنزويلا.. اعترافات تفصيلية لإرهابيين استهدفا مادورو ضمن عصابة من المرتزقة ..فيديو

بث التلفزيون الفنزويلي لقطات من اعتراف أحد البحارة المرتزقة القادمين من كولومبيا مدججين بالسلاح، والذين تم اعتقالهم بواسطة قوات من الجيش الفنزويلي.





لوك ألكسندر دينمان، أحد المرتزقة المعتقلين في أعقاب الغارة الفاشلة التي وقعت الأحد الماضي، يزعم أنه أمريكي الجنسية، ضمن أشخاص آخرين مدججين بالسلاح قادمين من كولومبيا، استطاع الجيش الفنزويلي تحييد خطرهم والقبض على اثنين منهم، فيما استسلم المزيد من المرتزقة في الأيام التي تلت الواقعة.





ووفقًا لاعترافات دينمان، كانت خطة المسلحين هي اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإحضاره على متن طائرة وإعادته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.





وفي حديثه إلى المحقق، أوضح دينمان أن المهمة كانت "لقاء الفنزويليين في كولومبيا، وتدريبهم والقدوم معهم إلى فنزويلا لاحتلال كراكاس واحتلال المطار الرئيسي للعاصمة".





وتابع: "التعليمات التي تلقيتها ... هي التأكد من سيطرتنا على المطار من أجل المرور الآمن لـ مادورو بعد خطفه".





واستطرد "دينمان" إنه سافر إلى كولومبيا في 16 يناير بعد أن اتصل به الرئيس التنفيذي لشركة أمريكية، وأضاف "المرتزق" إنه لم يتلق في البداية الكثير من التفاصيل حول مهمته، وأشار إلى أنه توقع أن يتم دفع ما بين 50000 إلى 100000 دولار.





وأشار دينمان إلى أنه كان هناك ما يقرب من 60-70 شخصًا شاركوا في محاولة اختطاف الرئيس الفنزويلي، وشكلوا مجموعات تتكون كل واحدة منها من 20 شخصًا لكل منهم.





وجنبا إلى جنب مع دينمان، بث التلفزيون الفنزويلي لقطات لشريكه المتآمر، إيران بيري، وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الفنزويلية الثلاثاء الماضي أن دينمان وبيري بعد أن نجحت القوات الخاصة الفنزويلية في اسرهما، ظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فيما بعد ي حمل بطاقات هوية الرجلين المقبوض عليهما في خطاب تلفزيوني.



