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أخبار العالم

جو بايدن يرفض ضم الضفة وغور الأردن ويؤيد حل الدولتين

الخميس 07/مايو/2020 - 09:38 ص
جو بايدن يرفض ضم
جو بايدن يرفض ضم الضفة وغور الأردن ويؤيد حل الدولتين
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سمر صالح
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إن على بلاده الضغط على إسرائيل لمنع فرض السيادة في الضفة الغربية والاغوار وتعريض حل الدولتين للخطر.

في مقابلة مع وكالة JTA ، قال بايدن إنه إذا انتخب رئيسًا ، فسيستأنف مساعدة الولايات المتحدة للفلسطينيين ، ويعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ويسعى لإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال بايدن: "الخطوات التالية للسلام الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تكون استئناف الحوار الأمريكي مع الفلسطينيين بكل الطرق ، وكذلك الضغط على إسرائيل حتى لا تتخذ إجراءات تجعل حل الدولتين مستحيلا".

يتماشى بيان بايدن إلى حد كبير مع كبير المستشارين توني بلانكن ، الذي قال هذا الأسبوع ، "إن بايدن يعارض بشدة الإجراءات الأحادية الجانب التي أن تضر بشكل خطير بفرص تحقيق النتيجة المرجوة من دولتين. الضم الإسرائيلي هو شيء نعارضه".

وتأتي تصريحات المرشح على خلفية تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية لتوسيع السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة ".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار إلى أنه إلى جانب فرض السيادة ، فإن حكومة الوحدة الجديدة في إسرائيل سيكون مطلوب منها العودة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

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