AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطائفة الإنجيلية: فيروس كورونا غير الوجود الإنساني بأكمله.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 10:53 ص
أندريه زكى
أندريه زكى
Advertisements
آيات أحمد
كشف القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تفاصيل إطلاق مبادرة "صل بلغتك" للاتحاد مع العالم في الصلاة من أجل رفع الوباء عن البشرية.

وأشار أندريه زكى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، تقديم الإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، إلى أن المبادرة تأتي انطلاقا مع وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها الأزهر الشريف والفاتيكان العام قبل الماضي، وشاركت فيها عدد من الهيئات الدينية حول العالم.

وأوضح أن اللجنة العليا لهذه الوثيقة دعت أن يتحد المؤمنين في العالم يوم 14 مايو من جميع الديانات من أجل الصلاة لرفع الوباء، وكل يصلي حسب عقيدته، ولغته في منزله، لتكون صرخة إلى الله ليتدخل ويزيح هذا الوباء عن البشرية.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أنهم دعوا كل الكنائس الإنجيلية في مصر للصلاة في منازلهم ضمن هذه المبادرة، منوها بأن موعد الصلاة خلال يوم 14 مايو متروك لكل إنسان.

وتابع أن فيروس كورونا غير الوجود الإنساني بأكمله، وشعر الإنسان حول العالم أن مهما كان لديه مال أو سلطة، فأن الفيروس يمكن أن يهزمه في دقائق، ولهذا هناك دعوات للعودة إلى الله، وأن يكون هناك إنسانية جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية: الالتزام بإغلاق الكنائس ضرورة وطنية وإيمانية

بسبب كورونا .. الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد القيامة بدون جمهور.. السبت

اليوم .. القس إندريه زكي يترأس احتفالات الطائفة الإنجيلية عيد القيامة المجيد بدون حضور شعبي

الطائفة الإنجيلية تبدأ احتفالات عيد القيامة المجيد من كنيسة مصر الجديدة بدون حضور شعبي

"الإنجيلية" تشارك في دعوة الأخوة الإنسانية للصلاة من أجل رفع وباء كورونا

ترشيحاتنا

أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة له من مسلسل الاختيار .. شاهد

دعاء يوم 14 رمضان.. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات

بعد قليل.. نظر تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور