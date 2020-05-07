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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية: لا قرارات أو توصيات بخصوص فتح الكنائس حتى الآن

الخميس 07/مايو/2020 - 12:26 م
كنيسة - صورة تعبيرية
كنيسة - صورة تعبيرية
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سامح سلام
أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لم تصدر أي قرارات، أو توصيات، بخصوص فتح الكنائس بالنسبة للكنيسة القبطية في مصر حتى الآن.

وقال القس بولس حليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أي بيانات صادرة من الكنيسة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية وكذلك مجلة الكرازة.

وأضاف: "بالنسبة للبيان المتداول بتنظيم صلوات القداس فهو يخص إحدى كنائسنا في المهجر"، لافتا إلى أن كل كنيسة في الخارج تتبع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة التي بها الكنيسة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قررت تعليق جميع الأنشطة والصلوات والفعاليات بمختلف الكنائس على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا انطلاقا من دورها الوطنى حماية لكل المواطنين. 

كما قررت الكنيسة السماح بإقامة صلاة الإكليل في الكنائس أو المنازل بحضور ٦ أشخاص والأب الكاهن وشماس واحد فقط، فيما سبق وقررت أيضا اقتصار صلاة الجنازة على أسرة المتوفى فقط.
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