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اقتصاد

السعودية تبحث "عن بعد" أثر فيروس كورونا على الغش التجاري والأسعار

الخميس 07/مايو/2020 - 05:26 م
السعودية
السعودية
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قسم الاقتصاد
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ،  اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي، كما تم التطرق لأبرز المستجدات الحالية، ومدى تأثيرها على الاداء، ومنجزاتها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع أبرز مضامين التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري، والتستر، والسيطرة على عرض السلع والتحكم في أسعارها، وبحث سبل حماية المستهلك من آثار هذه الجائحة.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق مع مؤسسة النقد للحيلولة دون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا؛ من خلال تقديم التمويل اللازم لها من قبل البنوك، والتعليق المؤقت لطلبات التصفية للمنشآت التجارية، والتشديد على أهمية العمل على تحفيز إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك في جميع الأنشطة التجارية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أثر الأنشطة الاقتصادية الخفية على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة ذلك بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، ورفع قدرة توظيف السعوديين.

شارك في الاجتماع (عن بعد) نائب وزير التجارة ماجد البواردي وعدد من وكلاء الوزارة المختصين.
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