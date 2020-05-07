السعودية تبحث "عن بعد" أثر فيروس كورونا على الغش التجاري والأسعار

لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ، اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. عقدتفي مجلس الشورى السعودي، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ، اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.





التجارة للعام المالي ، كما تم التطرق لأبرز المستجدات الحالية، ومدى تأثيرها على الاداء، ومنجزاتها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع أبرز مضامين التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري، والتستر، والسيطرة على عرض السلع والتحكم في أسعارها، وبحث سبل حماية المستهلك من آثار هذه الجائحة. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة، كما تم التطرق لأبرز المستجدات الحالية، ومدى تأثيرها على الاداء، ومنجزاتها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع أبرز مضامين التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة أثر جائحة كورونا على الغش التجاري، والتستر، والسيطرة على عرض السلع والتحكم في أسعارها، وبحث سبل حماية المستهلك من آثار هذه الجائحة.





مؤسسة النقد للحيلولة دون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا؛ من خلال تقديم التمويل اللازم لها من قبل البنوك، والتعليق المؤقت لطلبات التصفية للمنشآت التجارية، والتشديد على أهمية العمل على تحفيز إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك في جميع الأنشطة التجارية. وأكد المجتمعون أهمية التنسيق معدون تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا؛ من خلال تقديم التمويل اللازم لها من قبل البنوك، والتعليق المؤقت لطلبات التصفية للمنشآت التجارية، والتشديد على أهمية العمل على تحفيز إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك في جميع الأنشطة التجارية.





الأنشطة الاقتصادية الخفية على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة ذلك بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، ورفع قدرة توظيف السعوديين . وجرى خلال الاجتماع بحث أثرالخفية على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة ذلك بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، ورفع قدرة





شارك في الاجتماع (عن بعد) نائب وزير التجارة ماجد البواردي وعدد من وكلاء الوزارة المختصين.