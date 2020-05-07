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محافظات

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسماك حريد وشعور وبياض مدعمة لأهالى رأس غارب

الخميس 07/مايو/2020 - 05:25 م
أسماك حريد وشعور
أسماك حريد وشعور وبياض مدعمة لأهالى رأس غارب
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إبراهيم جادالله

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن وصول أسماك مدعمة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تخفيفًا علي كاهلهم من غلاء الأسعار، وتوفير الأسماك بأسعار تناسب الجميع خلال شهر رمضان الكريم .


قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه وصلت للمدينة سيارة تقل كمية كبيرة من الأسماك لبيعها بأسعار مدعمة للمواطنين،  وذلك فى ظل توجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث إن تلك الأسماك من حصة المحافظة وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الأسماك بأسعار تناسب الجميع .


وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، أن الأسماك التي وصلت للمدينة من أنواع " بياض والذي يصل سعر بيعه للمواطنين ما بين 20 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو، وسمك حريد يتراوح سعر الكيلو أيضا من 20 جنيها إلى 35 جنيها، وسمك شعور يتراوح السعر ما بين  25 جنيها إلى 45 جنيها، سمك محسنة بسعر 60 جنيها للكيلو ، مؤكدا أن سيتم بيع الأسماك المدعمة أمام ادارة تموين رأس غارب.


من جانب آخر، كان أعلن مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عن قيام لجنة من مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مجلس المدينة، لحصر التلفيات بالوحدات السكنية المؤقتة التى البديلة لمتضررى السيول .


واكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، أن تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشكل لجان لمراجعة وحصر الوحدات السكنية الخاصة بمتضررى السيول والتلفيات بها، والمخصصة كسكن مؤقت للملاك من متضررو السيول، وصلت لجنة الاسكان لعمل الحصر .


وأضاف رئيس مدينة غارب فى بيان له أن اللجنة قد تفقدت جميع الوحدات السكنية بمشاركة اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية للمدينة، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تأتى ضمن مراحل إجراءات استلام الوحدات السكنية المخصصة كسكن مؤقت للملاك المتضررين من السيول تمهيدا لتسليمهم الوحدة السكنية الحديدة المستحق لهم كتعويض عن منازلهم المضارة بعد اتخاذ اجراءات التنازل عنها لصالح الوحدة المحلية.

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