كندا علوش لـ سيرين و فهمي : ألذ اتنين

شاركت الفنانة كندا علوش جمهورها بفيديو لها من برنامج سهرانين معاكم بالبيت خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





و علقت كندا على الفيديو كالتالي :"مداخلتي من البيت في برنامج سهرانين معاكم بالبيت مع الذ اتنين "





وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :"قمر يا كندا ".





وتابعت أخرى قائلة :" شكلك زي القمر كالعاده و دمك خفيف ".





و يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل" حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد