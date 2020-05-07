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محافظات

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ 141 شخصا في عزل قها

الخميس 07/مايو/2020 - 06:40 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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إبراهيم الهوارى

أعلن مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا اليوم عن تعافي حالتين وهما مصطفي عطوة كابتن نادي بنها الرياضي وسيدة تدعى سهير عطوة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 141 شخصا وخروجهم من المستشفى.


وفي نفس السياق وزع المستشفى شهادات تقدير علي أعضاء الفريق الطبي الثالث قبل انتهاء فترة خدمته والتي من المقرر أن تنتهي غدا الجمعة ويتسلم المهمة فريق أخر جديد .


ووجهت إدارة المستشفى الشكر لأعضاء الفريق الطبي علي ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية ورعاية المرضى .


وقالت الدكتورة أسماء عربي نائب مدير المستشفى ان عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 141 شخصا بعد خروج حالتين اليوم مشيرة إلى ان الأطباء المتعافين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم وكان الجميع ينتظر نتائج شفائهم وجاءت بالخير .


وأضافت عربي أن المستشفي لا يعاني من اي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.


وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة،  موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.

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