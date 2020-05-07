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تعليم

التعليم : على الطلاب تسليم أبحاثهم الالكترونية أو الورقية في ملف PDF

الخميس 07/مايو/2020 - 08:06 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الضوابط التي يجب على الطلاب اتباعها عند تسليم المشروعات البحثية المطلوبة من الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم أن المشروع البحثي سواء كان مكتوبا  بخط اليد او على الحاسب ، ففي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير او الحاسب .

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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه لابد أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ، بالطريقة الاتية :

-إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8) ، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 

وقالت وزارة التربية والتعليم : لا يجوز للمدرسة حجب الاكواد لطلاب الانتظام والمنازل ، وأكدت الوزارة على ضرورة حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشروعات البحثية إلكترونيا ، حيث لا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذي قام بتسليم المشروع البحثي من خلال المنصة.
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