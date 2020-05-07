التعليم : على الطلاب تسليم أبحاثهم الالكترونية أو الورقية في ملف PDF

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الضوابط التي يجب على الطلاب اتباعها عند تسليم المشروعات البحثية المطلوبة من الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم أن المشروع البحثي سواء كان مكتوبا بخط اليد او على الحاسب ، ففي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير او الحاسب .
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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه لابد أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ، بالطريقة الاتية :
-إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8) ، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.