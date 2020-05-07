التعليم : على الطلاب تسليم أبحاثهم الالكترونية أو الورقية في ملف PDF





حيث قالت وزارة التربية والتعليم أن المشروع البحثي سواء كان مكتوبا بخط اليد او على الحاسب ، ففي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير او الحاسب .





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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه لابد أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ، بالطريقة الاتية :





-إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8) ، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.





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وقالت وزارة التربية والتعليم : لا يجوز للمدرسة حجب الاكواد لطلاب الانتظام والمنازل ، وأكدت الوزارة على ضرورة حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشروعات البحثية إلكترونيا ، حيث لا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذي قام بتسليم المشروع البحثي من خلال المنصة.