منذ العصر العثماني.. مسجد "عين علم" ببلاط في الوادي الجديد تراث إسلامي

تعددت المنشآت
الأثرية بقرية بلاط الإسلامية بمحافظة الوادى الجديد فمنها طاحونة البرنس وعصارة الزيتون
ومسجد عين علم وجميعها متواجد في أرجاء البلدة، وارتبط توزيع المساجد بالمدينة بوجود
عيون الماء والتي من أبرزها عين علم والذي ارتبط اسمه بعين علم.
قول هاشم سيد روحه من أعيان بلاط إن مسجد عين علم شيد قبل 400 عام، ويرجع تاريخه إلي العصر العثماني، ومازال حتى الآن يستقبل رواده من المصلين إلا أن ظهور فيروس كورونا حال دون ذلك هذه الأيام.
وأوضح أنه تم ضمه إلي وزارة الأوقاف عام 2003 بهدف ترميمه وتطويره
ويعتبر هو أول مسجد ببلاط لاقامة الشعائر
وإحياء ليالي رمضان ويتوسط قرية بلاط الإسلامية ويعرف الشارع المطل عليه بشارع جامع عين علم.
وأضاف أن الجامع
يطل على ساحة واسعة ساهمت بدور كبير في تحقيق التهوية والإضاءة، كما أن وجودها أمـام
المساجد ييسر اجتماع الناس بها أثناء الدخول أو الخروج من الصلاة، كما تيسر حركة المرور
لاتساعها وساعدت الباعة الجائلين على ممارسة نشاطهم بها.
وقال إن المنبر
يقع في منتصف جدار القبلة، وهو من اللبن المكسو بطبقة من الطين الأملس، يعلوه طلاء
جيري، والمنبر مكون من ثلاث درجات من اللبن يعلوها جلسة الخطيب، وللمنبر درابزين ويحيط
بالدرابزين وجلسة الخطيب إطار خشبي مزخرف بفرعين نباتيين، واستغل الفراغ أسفل جلسة
الخطيب لعمل خزانة لحفظ أغراض الخطيب، وللمسجد دكة بنيت من الطوب اللبن وهي عبارة عن
جدارين من الطوب متعامدين على كل من الجدارين الجنوبي والغربي للجامع ويوجد سلم مكون
من ست درجات من اللبن يؤدي إلى جلسة الدكة.
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