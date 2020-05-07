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رياضة

الأهلي يترقب وصول 400 ألف دولار من الكاف الأسبوع المقبل

الخميس 07/مايو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي وصول 400 ألف دولار من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مطلع الأسبوع المقبل بناء علي التأكيدات التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء علي مدي الساعات الماضية.

 وكان «كاف» عدل بعض نظمه في صرف مستحقات مالية بسبب الظروف التي يمر بها العالم حاليًا من توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الإحترازية التي تتبعها معظم الدول لمواجهة فيروس كورونا ، وأن السنوات الماضية كان يقوم بإرسال 300 ألف دولار لكل الفرق التي تجاوزت دور الــمجموعات بدوري الأبطال الأفريقي من بين 700 ألف مكافأة التأهل لدور الــ8 علي أن يتم تأجيل صرف باقي المكافأت لأي فريق بعد نهائي البطولة.

وتعهد مسئولو الإتحاد الأفريقي بصرف النسب المتبقية من مكافأة التأهل لدور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي والمقدرة بـ 400 ألف دولار مطلع الأسبوع المقبل وهو ما ينتظره مسئولو القلعة الحمراء لمواجهة نقص الموارد بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر.

وكان الأهلي صرف رواتب اللاعبين والفريق الأول وكل فرق النشاط الرياضي وموظفي وإداريي النادي في مواعيدها المحددة ودون المساس طبقًا لقرار مجلس الإدارة الأخير الذي رفض هذا الأمر ولكن قد يعاد دراسة موقف الفريق الأول حال إلغاء مسابقة الدوري .
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الأهلي يترقب وصول 400 ألف دولار من الكاف الأسبوع المقبل

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