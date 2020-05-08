شروط الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية

تهتم وزارة التنمية المحلية بدعم المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا عن طريق توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،يشترط الصندوق عدة شروط للحصول على القرض نذكرها في السطور التالية:





يشترط الصندوق أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى، وأن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا تزيد على 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.





ويساهم الصندوق فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق،ويدعم الصندوق وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.





وكان قد اعلن اللواء محمود شعراوي وجه المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين، وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.





صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة فى 8 قرى من التى ينفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى محافظات (أسيوط وسوهاج والوادى الجديد والأقصر) بإجمالى استثمارات مليون جنيه.







