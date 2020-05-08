AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شروط الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:55 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
تهتم وزارة التنمية المحلية بدعم المرأة  المعيلة والفئات الأكثر احتياجا عن طريق توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،يشترط الصندوق عدة شروط للحصول على القرض نذكرها في السطور التالية:

يشترط الصندوق أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى، وأن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا تزيد على 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

ويساهم الصندوق فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق،ويدعم الصندوق وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.

وكان قد اعلن اللواء محمود شعراوي وجه المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين، وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.

صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة فى 8 قرى من التى ينفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى محافظات (أسيوط وسوهاج والوادى الجديد والأقصر) بإجمالى استثمارات مليون جنيه.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

22.6 مليون جنيه تمويلا إضافيا لصندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

التنمية المحلية: إقراض 659 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في 19 محافظة

شعراوي: تأجيل سداد الأقساط على المقترضين من صندوق التنمية المحلية 3 أشهر

تنفيذا لقرارات البنك المركزي.. شعراوي: تأجيل سداد الأقساط على المقترضين من صندوق التنمية المحلية 3 أشهر.. والمستفيدين من مشروعك 6 أشهر.. ويؤكد:البنوك ملتزمة بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل

تعرف على شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

شعراوي: 5.2 مليون جنيه قروضا لـ697 مشروعًا في 13 محافظة من صندوق التنمية المحلية

ترشيحاتنا

تفاصيل الحادثة التي هزت أركان جيش إسرائيل واستقالة ضابط كبير

فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو

دعاء قضاء الحاجة.. كلمات تفرج الكرب معتمدة من العلماء

نجم الزمالك السابق: جوزيه سبب عدم عودتي للنادي الأهلي .. فيديو

كم يهدر الإماراتيون من الطعام في شهر رمضان؟ الهلال الأحمر يجيب

AdvertisementS

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

أغرب حالة على الإطلاق .. شاب مصاب بورم ضخم ينمو من وجهه حتى بطنه.. صور

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

بعد فيديو القطة.. تعرف على موقف الشرع من تعذيبها.. وهل لمسها ينقض الوضوء

اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8-5-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم

بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو