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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يحسم مصير طلاب مواد التخلف من سنوات سابقة

الخميس 07/مايو/2020 - 11:02 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج، إن قواعد استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020م، برسائل بحثية لسنوات النقل بجميع  كليات الجامعة، تضمنت وضع تصور كامل يصب بالمقام الاول في مصلحة الطلاب، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 أبريل الحالي.

أقر ايضا:

وأضاف الدكتور احمد عبد العزيز لـ صدي البلد أنه وفقا لقرارت المجلس الاعلي للجامعات فإن معاملة الطلاب الباقين في سنوات النقل للإعادة أو من معهم  مواد تخلف معاملة الطلاب المستجدين والسماح لهم بإعداد بحوث ولكن بدرجات بسبب التقدير التراكمي، اما طلاب فرق النقل سوف يكون ناجح او راسب .

واجتمع المجلس اليوم الخميس لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسته المشار إليها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلى لانتشار  فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المجلس استمرار تطبيق سائر القرارات التي سبق اتخاذها بجلسته رقم 699 والصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1290 لسنة 2020 وأن المجلس كان حريصا على استكمال الطلاب للفصل الدراسي بما يحقق الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة.



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