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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من كارثة في أفريقيا حال عدم احتواء فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا - ما لم يتم احتواؤه، قد يودي بحياة نحو 190 ألف شخص في أفريقيا، ويصيب ما بين 29 إلى 44 مليون شخص آخرين في أول عام.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن ذلك جاء ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن إفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء.

وكانت معظم دول القارة السمراء قد فرضت قيودا على التجمعات في الأماكن العامة والسفر الدولي وحظرت التجول مع إجراءات أخرى لكبح انتشار الفيروس.

واجتاح الفيروس إفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى ولا تزال معدلات انتشاره هناك أبطأ من غيرها لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا قد يتحول إلى تفش طويل الأمد يستمر لسنوات.

وقالت مديرة المنظمة الإقليمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي: "قد يصبح فيروس كورونا  جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا. نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج".

تغطي دراسة منظمة الصحة العالمية 47 دولة فقط ضمن منطقة إفريقيا وليس القارة بأسرها ويستثني مفهوم المنظمة الإقليمي في إفريقيا كلا من جيبوتي والصومال ومصر وليبيا وتونس والمغرب.

وحتى اليوم، سجلت الدول السبع والأربعون 35097 حالة إصابة بالفيروس و1231 وفاة حسب إحصاء أعدته "رويترز" يستند إلى تصريحات الحكومات وبيانات منظمة الصحة العالمية.
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