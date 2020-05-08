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فن

مسلسل سوق الحرير الحلقة 14.. صابر يطارد غريب.. ورمزي وشحادة يخططان لفضح عمران وقمر

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:13 ص
مسلسل سوق الحرير
مسلسل سوق الحرير
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سعيد فراج
انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل السوري سوق الحرير وكان أهم أحداثها أن صابر أصبح  يعرف أن غريب هو من  أخذ المال من المخبأ فيقرر أن يترك القرية ليلحق به. 

وفي الوقت نفسه اتفق  رمزي مع شحادة على فضح قصة  حب عمران لشمس في سوق الحرير، وأصبحت زوجات عمران متخوفات من قصة الورقة التي أخذها عمران من شمس. و قمر تبدأ في إفتعال المشاكل مع صباح و تفسد لها طعامها. .. في حين يخبر سيف  أمينة بأنها مثل أخته فقط. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك ,وقمر خلف، وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، واسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن  تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.
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