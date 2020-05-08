مسلسل سوق الحرير الحلقة 14.. صابر يطارد غريب.. ورمزي وشحادة يخططان لفضح عمران وقمر

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل السوري سوق الحرير وكان أهم أحداثها أن صابر أصبح يعرف أن غريب هو من أخذ المال من المخبأ فيقرر أن يترك القرية ليلحق به.





وفي الوقت نفسه اتفق رمزي مع شحادة على فضح قصة حب عمران لشمس في سوق الحرير، وأصبحت زوجات عمران متخوفات من قصة الورقة التي أخذها عمران من شمس. و قمر تبدأ في إفتعال المشاكل مع صباح و تفسد لها طعامها. .. في حين يخبر سيف أمينة بأنها مثل أخته فقط.



