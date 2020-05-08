خاص.. الإسماعيلي في مأزق بسبب جوميز

حالة من القلق تسيطر علي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،بسبب إقتراب إنتهاء فترة تعاقد.

المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي سينتهي عقده رسميا يوم 30 من شهر يونيو المقبل، وحتي الآن لم يتم تجديد التعاقد بين الطرفين.

ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، وهذا التوقف منذ شهرين تقريبا ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وعلم موقع صدي البلد بأن "جوميز" عقده مع النادي الإسماعيلي أوشك علي الإنتهاء، وسينتهي رسميا يوم 30-6 المقبل، مما سيجعل الدراويش في أزمة الفترة المقبلة خاصة أنه سيكون مجبر علي دفع مستحقات المدرب كاملة في ظل توقف النشاط وقلة الموارد المالية.