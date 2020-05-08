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رياضة

خاص.. الإسماعيلي في مأزق بسبب جوميز

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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نانسي ابراهيم
حالة من القلق تسيطر علي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،بسبب إقتراب إنتهاء فترة تعاقد.

المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي سينتهي عقده رسميا يوم 30 من شهر يونيو المقبل، وحتي الآن لم يتم تجديد التعاقد بين الطرفين.
ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، وهذا التوقف منذ شهرين تقريبا ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء.
وعلم موقع صدي البلد بأن "جوميز" عقده مع النادي الإسماعيلي أوشك علي الإنتهاء، وسينتهي رسميا يوم 30-6 المقبل، مما سيجعل الدراويش في أزمة الفترة المقبلة خاصة أنه سيكون مجبر علي دفع مستحقات المدرب كاملة في ظل توقف النشاط وقلة الموارد المالية.
ورغم إنه هناك أصوات داخل الإسماعيلي تنادي بعدم تجديد عقد "جوميز" مع الفريق، الإ أن الاسماعيلي في "مأزق" بسبب عدم وجود بديل في الوقت الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وعلي أثره يسيطر حالة من القلق الشارع الإسمعلاوي.
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