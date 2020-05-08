نبيلة عبيد تشارك متابعيها بصورة من مسلسل سكر زيادة.. شاهد

شاركت الفنانة نبيله عبيد جمهورها بصورة من مسلسل سكر زيادة خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.









وظهرت النجمة نبيلة عبيد برفقة الفنانة القديرة سميحة ايوب والفنانة نادية الجندى وعلقت "مسلسل سكر زيادة".





للمرّة الأولي وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتان الكبيرتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة".





تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى



