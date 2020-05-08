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سيارات

تعرف على علامات تلف المساعدين

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:02 ص
علامات تلف المساعدين
علامات تلف المساعدين
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اشرف عطية

يجهل الكثير منا أعراض تلف المساعدين مما يتسبب في مشاكل اخرى لا حصر لها في هذا الإطار سنطرح عليكم علامات تلف المساعدين في السيارة لتتجنب أي مشاكل .

تعتبر المساعدين هي من أهم الأجزاء التي تجعلك تشعر بالراحة أثناء القيادة أو تجعلك تشعر بالتعب وعدم الرضي فيجب الحفاظ عليهم و الاهتمام بهم لأنهم أيضا يلعبون دورا مهما في اتزان السيارة وثباتها أثناء السير على الطرقات السريعة .

 

علامات تلف المساعدين

1- الشعور بعدم اتزان المقود وعدم ثبات السيارة على الطريق “التعويم”.

2- تآكل الإطارات بسرعة و بشكل عشوائي 

3- تسرب الزيت من  المساعدين .

4- سماع صوت دبدبة مع المطبات 

تعتبر مساعدين السيارة في غاية الأهمية حتي يظهر ذلك من اسمهم فهم حقا يساعدوا السيارة في اجتياز الطرق الغير ممهدة دون الضرر بباقي أجزاء السيارة لأنهم يمتصوا الصدمات ويساعدوها أيضا في المشي والتوقف لذلك يجب الحرص علي الكشف عليهم بشكل دوري لتتفادي خطر وقوع الحوادث لا قدر الله.

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