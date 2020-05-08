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أخبار البلد

تطبيقات إلكترونية ومعدات للميكنة.. مدبولي يتابع خطط انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:38 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وذلك بحضور المهندس هانى محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

 وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الإدارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المتنقلة للعاصمة الإدارية فى مرحلتها الاولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى تتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات، فضلًا عن التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.

كما تطرق الاجتماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالتشغيل التجريبى للتطبيقات التى تم إنشاؤها، وتدريب الموظفين من مختلف الجهات الحكومية على تلك التطبيقات، وكيفية التعامل معها، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم بدء الدورات التدريبية بنظام المؤتمرات المرئية والتعليم عن بعد ومخطط الأعمال، وبلغ متوسط عدد الحضور لهذه الدورات حوالي (210) موظفين من الجهات المنتقلة من كل من (وحدة التحول الرقمي – إدارة شئون العاملين).
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