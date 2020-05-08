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ثقافة

ترميم تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر..صور

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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شمس يونس
بدأ المجلس الأعلى للآثار أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل اربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.  

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول وقد كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها في اوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك.

 حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار، الأمر الذي أثر سلبا عليها وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلي لها والوصول إلى قاعدة الكبش والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.

وأشار " وزيري " إلى ان مشروع الترميم يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدا

 كما  سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وأعادتها إلى مكانها الأصلي.

ترميم تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر..صور
ترميم تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر..صور
ترميم تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر..صور
ترميم تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر..صور
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