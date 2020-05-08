الترعة الإبراهيمية مصيف للغلابة في أسيوط.. فيديو وصور

مع ارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الأخيرة بشهر رمضان المبارك يحرص العشرات من الشباب والأطفال على الخروج قبل غروب الشمس للاستحمام بالترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري قرية منقباد هربا من ارتفاع درجة الحرارة.

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حيث يقوم الشباب بقرية منقباد والقرى المجاورة بالخروج إلى ضفاف الترعة الإبراهيمية للاستحمام مصطحبين جوانات إطارات السيارات بعد ملئها بالهواء لاستخدامها بديلا عن العوامات للجلوس عليها والتنزه بالترعة الإبراهيمية ، ومنهم من يقوم بالقفز من أعلى كوبري منقباد في الترعة الإبراهيمية وتتحول ضفاف الترعة إلى شاطئ للغلابة خلال الشهر الكريم.

وقبل أذان المغرب بلحظات يغادر الجميع الترعة الإبراهيمية إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار.