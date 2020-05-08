AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الترعة الإبراهيمية مصيف للغلابة في أسيوط.. فيديو وصور

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

مع ارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الأخيرة بشهر رمضان المبارك يحرص العشرات من الشباب والأطفال على الخروج قبل غروب الشمس للاستحمام بالترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري قرية منقباد هربا من ارتفاع درجة الحرارة.

اقرأ أيضا :

خروج 10 متعافين من كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

التعايش مع كورونا.. تركيب 25 كابينة تعقيم ذاتي بمواقع شركة مياه الشرب فى أسيوط



حيث يقوم الشباب بقرية منقباد والقرى المجاورة بالخروج إلى ضفاف الترعة الإبراهيمية للاستحمام مصطحبين جوانات إطارات السيارات بعد ملئها بالهواء لاستخدامها بديلا عن العوامات للجلوس عليها والتنزه بالترعة الإبراهيمية ، ومنهم من يقوم بالقفز من أعلى كوبري منقباد في الترعة الإبراهيمية وتتحول ضفاف الترعة إلى شاطئ للغلابة خلال الشهر الكريم.

 

وقبل أذان المغرب بلحظات يغادر الجميع الترعة الإبراهيمية إلى منازلهم لتناول وجبة الإفطار.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لفك الاختناقات المرورية.. كوبري جديد على طريق أسيوط – القاهرة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات

انتشال جثة طفل غرق بالترعة الإبراهيمية بأسيوط

إنشاء كوبري على ترعة الإبراهيمية بقرية أم القصور فى أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي

ترشيحاتنا

الممارسة الجنسية تنقل فيروس كورونا .. تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8-5-2020

لمواجهة كورونا.. تحرك برلماني لضم الصيادلة في صفوف الجيش الأبيض

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

هذا هو مكان غرق فرعون وجنوده

تفاصيل الحادثة التي هزت أركان جيش إسرائيل واستقالة ضابط كبير

AdvertisementS

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

هل يتم فتح المساجد فى العشر الأواخر من رمضان ..الأوقاف تحسم الجدل

مدرب المنتخب يثير الجدل حول الزمالك والمحلة يطالب برد المستحقات

بعد أسامة نبيه.. أحمد عيد عبدالملك يعترف بتعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.. فيديو

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

يجعل الله يقضي لك 100 حاجة.. علي جمعة يوصي بترديد هذا الذكر يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

أنجبتها أثناء المرض.. أم مصابة بـ كورونا ترى مولودتها عبر «فيديو كول»

صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان