تمهيدا لإعادة فتحها.. محافظ الجيزة يكلف بحصر الجراجات المغلقة أسفل العقارات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات السكنية والتي تم تحويل استخدامها إلى أنشطة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتها لحالتها.

وشدد محافظ الجيزة، على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق.

ووجه محافظ الجيزة بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات.

كما وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقًا للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود أي مخالفة.