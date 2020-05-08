AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تمهيدا لإعادة فتحها.. محافظ الجيزة يكلف بحصر الجراجات المغلقة أسفل العقارات

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات السكنية والتي تم تحويل استخدامها إلى أنشطة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتها لحالتها.

وشدد محافظ الجيزة، على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق. 

ووجه محافظ الجيزة بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات.  

كما وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقًا للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود أي مخالفة.

تمهيدا لإعادة فتحها.. محافظ الجيزة يكلف بحصر الجراجات المغلقة أسفل العقارات
تمهيدا لإعادة فتحها.. محافظ الجيزة يكلف بحصر الجراجات المغلقة أسفل العقارات
تمهيدا لإعادة فتحها.. محافظ الجيزة يكلف بحصر الجراجات المغلقة أسفل العقارات
تمهيدا لإعادة فتحها.. محافظ الجيزة يكلف بحصر الجراجات المغلقة أسفل العقارات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة : حملات لفتح الجراجات المغلقة لمنع تكدس السيارات بالشوارع

التنمية المحلية: حصر مخالفات تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة تجارية بالقاهرة الكبرى

لتنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا..شعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

شعراوي: وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.. حلول عاجلة لمشكلة نقص مهندسى الإدارات الهندسية بجميع تخصصاتهم فى المحافظات.. وعدم توصيل المرافق لأى عقار لا يلتزم بإنشاء جراج خاص بالمبنى

تطوير وتجميل أسوار الأندية الرياضية القاهرة والجيزة والإسكندرية.. جراجات للحد من تكدس السيارات.. وشعراوي: ندرس مقترحات مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم

التنمية المحلية تكلف المحافظين بحصر الأماكن التي تصلح لإقامة جراجات

ترشيحاتنا

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

الممارسة الجنسية تنقل فيروس كورونا .. تفاصيل

ميراليم بيانيتش يوافق على الانتقال إلى برشلونة

صرخة يوم الجمعة 15 رمضان.. شائعة حذرت منها دار الإفتاء

الوزراء يوضح حقيقة إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات

AdvertisementS

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

هل يتم فتح المساجد فى العشر الأواخر من رمضان ..الأوقاف تحسم الجدل

مدرب المنتخب يثير الجدل حول الزمالك والمحلة يطالب برد المستحقات

بعد أسامة نبيه.. أحمد عيد عبدالملك يعترف بتعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.. فيديو

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

أنجبتها أثناء المرض.. أم مصابة بـ كورونا ترى مولودتها عبر «فيديو كول»

صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان