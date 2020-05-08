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رياضة

مجدي عبد الغني: أزمة تفويت ثنائي الزمالك زى إيد مارادونا فى المونديال

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:33 م
اسامة نبيه
اسامة نبيه
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يسرى غازى
كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين مصير أية شكاوى يتم تقديمها إلى اتحاد الكرة من جانب مسئولى نادى غزل المحلة بشأن التصريحات التى أطلقها الثنائى أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، وأحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، حول التفويت في المباريات التي يكون الفارس الأبيض طرفا فيها.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ده موضوع مات وشبع موت ده بالظبط زى ايد مارادونا في كأس العالم.


أضاف: الموضوع خلص بالتقادم والمباراة أقيمت منذ 20 عاما ولن يتم معاقبة أي من ثنائى الزمالك السابق فى حالة تقديم أية شكاوى بشأن التصريحات بشأن تفويت المباريات وعدم تسجيل الأهداف لافتا إلى أن المحله لحد النهارده ملهاش صوت فى اتحاد الكرة علشان مش فاضين يعدلو أوضاعهم.

يذكر أن أسامة نبيه أدلي بتصريحات صادمة للشارع الرياضي بشأن مباراته مع فريق غزل المحلة أمام نادى الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 والتي حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز على بلدية المحلة في المباراة النهائية وتوج باللقب.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت: خلال المباراة سنحت لي العديد من الفرص أمام المرمى إلا أن "قلبي لم يطاوعني" لتسجيل هدف وفي إحدي المرات قلت في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن "شيل" .

قام أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بالرد على تصريحات أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما كان في فريق حرس الحدود ويلعب أمام الزمالك وظهر هو يضيع العديد من الفرص أمام مرمى الأبيض وكتب عليها: وإحنا بنلعب براحة قدام الزمالك.

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