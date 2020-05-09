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رياضة

بالفيديو كونفرانس.. فيفا يناقش تعديلات اللائحة وانتخابات اتحاد الكرة غدا

السبت 09/مايو/2020 - 10:17 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني غدًا، الأحد، اجتماعا عبر فيديو كونفرانس مع سارة سالمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
كان جدل كبير أُثير فى الآونة الأخيرة بشأن إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2017 أو الخضوع للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على أن يتم اعتمادها في فعاليات الجمعية العمومية العادية.

ومن المقرر أن تناقش مندوبة الفيفا آخر المستجدات بشأن إجراء تعديلات لائحة النظام الأساسي التي تم منح تكليف من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم للجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية لدى صدور قرار التعيين الخاص بها.

وسيتم التطرق إلى التفاصيل الخاصة بانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية المقبلة التى تتحدد على ضوئها مواعيد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم قبل انتهاء المدة القانونية للجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد فى شهر اكتوبر المقبل.

يذكر أنه جرى مؤخرا اجتماعا عبر فيديو كونفرانس بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى فيفا سارة سالمون الذي تم خلاله التأكيد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الجارى لمدة 4 سنوات على أن تجرى الدعوة من جانب اللجنة الخماسية لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل وإنهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

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