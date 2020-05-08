بالأسود.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت رضوى ببلوفر اسود انيق وتركت شعرها الأسود الطويل المنسدل على كتفيها بطريقة ساحرة، نالت إعجاب متابعيها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو العيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.





وعلقت رضوى على الصورة :" اسعد الناس مش اللى عندهم كل حاجه...اسعد الناس اللى اقل حاجه عندهم تسعدهم".









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "ماشاء الله قمر، الجمال كله، اقتباسات، دخيل هالجمال".









يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.



