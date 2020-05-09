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فن

مريم خدت حقها ولا لسه؟.. هبة مجدي تستفتي جمهورها عن فرصة تانية

السبت 09/مايو/2020 - 12:55 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
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محمد بدران

وجهت الفنانة هبة مجدى رساله لجمهورها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت هبة مجدي في الصورة، باطلالة انيقه، من احداث مسلسل فرصة تانية الذى يعرض فى السباق الرمضانى، نالت إعجاب متابعيها.


وعلقت على الصورة قائلة: "تفتكروا "مريم" خدت حقها كله ولا لسه ؟؟ #فرصة_ثانية"، وأرفقت التعليق بإيموجي لـ"سِكِّين".


تشارك هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

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